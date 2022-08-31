Или как с помощью миниатюризации и водородной установки "спрятать" лодку-мессенджер

В современный век самых "слухастых" гидроакустических устройств и противолодочных самолетов даже ультрасовременное бесшумное покрытие корпуса подводной лодки не защитит от обнаружения подводного "хищника". А все объясняется до банального просто - для рапорта начальству "наверх" - необходимо всплыть, и вот тут то лодочку хап и отследили. Но кажется союз фирм из Великобритании и Канады знает что делать в таких случаях.

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Например, создать "лодку-малышку", работающую на водороде. К слову, подобная лодочка уже создана и прошла ходовые испытания рядом с Ванкувером.

И мало того, лодка сумела удивить даже видавших виды военных Канадщины. Ведь данный дрон может погружаться на глубину до 3 километров имея "бак" для 2000 км непрерывного плавания, ну а скорости при движении достигаются изрядные - максимальный пик аж 2 м/с.









Для связи с "материком" у мини-субмарины имеется комплекс связи - micro-AUV, который выдвигается уже под водой. Что изрядно экономит время для развертывания и отправления сигнала по спутниковой связи. И все это делается на некотором удалении от материнской субмарины, минимизируя риски быть обнаруженной последней.

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