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Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
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   Сколько мы уже копий и прочих метательных орудий сломали по теме - зеленая энергетика VS традиционная энергетика. Даже самого большого минского БелАЗа не хватит вывезти испорченные орудия аннигиляции человека. Но новые новости подкидывают "дровишек" в старый спор. Ведь фирма "Sea Wave Energy Ltd", специализирующиеся на зеленой генерации, пообещала с помощью своего волнового генератора добиться снижения цены на выработанную энергию. Шутка ли - пообещали 1 цент за такую радость (кВт⋅ч). Что даже для волнового генератора новость. Ведь предложенная "цена" в 80 раз ниже "отраслевого стандарта". Правда вот какая штука: означенная компания за десять лет своей работы так и не показала реализованный "в металле" потенциальный хит. 

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Источник фото: techcult.ru


   Если же действительно "покопаться", то станция для выработки 100 мегаватт должна быть на порядки больше своего "крохотного" прототипа. Только не пугайтесь - эта цифра с пятью нулями. Иначе рентабельность такого перспективного способа добычи электроэнергии окажется под большим вопросом. Что мы и видим в суровой текущей действительности. 


Источник фото: techcult.ru


   Поэтому остается только разговаривать разговоры. Что мы и видим.

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#экология #зеленая генерация #волновая энергетика #зеленая повестка
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