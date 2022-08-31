Как с помощью волн добиться рекордной цены за вырабатываемое электричество или прожекты "вечного двигателя", которые так и остались сказками из ненаучной фантастики

Сколько мы уже копий и прочих метательных орудий сломали по теме - зеленая энергетика VS традиционная энергетика. Даже самого большого минского БелАЗа не хватит вывезти испорченные орудия аннигиляции человека. Но новые новости подкидывают "дровишек" в старый спор. Ведь фирма "Sea Wave Energy Ltd", специализирующиеся на зеленой генерации, пообещала с помощью своего волнового генератора добиться снижения цены на выработанную энергию. Шутка ли - пообещали 1 цент за такую радость (кВт⋅ч). Что даже для волнового генератора новость. Ведь предложенная "цена" в 80 раз ниже "отраслевого стандарта". Правда вот какая штука: означенная компания за десять лет своей работы так и не показала реализованный "в металле" потенциальный хит.

реклама









Если же действительно "покопаться", то станция для выработки 100 мегаватт должна быть на порядки больше своего "крохотного" прототипа. Только не пугайтесь - эта цифра с пятью нулями. Иначе рентабельность такого перспективного способа добычи электроэнергии окажется под большим вопросом. Что мы и видим в суровой текущей действительности.









Поэтому остается только разговаривать разговоры. Что мы и видим.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



