Данный отечественный образец барражирующего боеприпаса успешно прошел все необходимые государственные испытания и может быть рекомендован для принятия на вооружение Российской армией

"Генералы всегда готовятся к прошедшей войне" - говаривал один очень умный джентльмен из дождливой Англии (это был Уинстон Черчилль). Поэтому наряду с классическими танками и стальными самолетами условия сурового настоящего и сомнительного будущего диктуют свои правила. Согласно которым, в скорых конфликтах будут очень востребованы беспилотные летающие средства. В том числе "одноразового" действия.

реклама

Сегодня Владимир Лепин, "самый главный" концерна имени великого оружейника современности - Калашникова, заявил, что дрон с "патрулирующим снарядом" "КУБ" прошел всю цепочку сложнейших государственных тестов и рекомендован в качестве "базового" оружия для сегодняшней армии России.









Сам комплекс барражирующего боеприпаса был представлен широкой публике в 2019 году и крайние два года проходил жесткую цепочку испытаний, в финале которых даже поучаствовал в СВО в Запорожской области. Вполне себе успешно, "разнеся в щепки" знаменитые "Три топора" - американскую гаубицу M777 и ее артиллерийскую обслугу.

И коротко про сам дрон: летальный аппарат выполнен в виде монокрыла треугольной формы, передвигается БЛА с помощью электродвигателя. Вес "боевого нетто" - 3 килограмма снаряда. Длительность полета - около получаса, а скорость передвижения по "воздушным трассам" - 130 км\ч. К достоинствам можно отнести точность наведения на цель, скрытный запуск, малая шумность и простота управления для малоподготовленного оператора. Из недостатков - данному дрону крайне тяжело "попасть" в движущуюся цель.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



