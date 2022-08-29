Высотки располагались рядом со столицей страны вдоль трассы. Их уничтожили контролируемым взрывом

Не только в России борются со стихийными застройками и прочими объектами, возведенными без обязательного на то согласия компетентных органов. Один из случаев, точнее два, объединенных в одно событие, произошло в братской нам Индии

реклама

В это воскресенье на окраине Нью-Дели соответствующие службы провели блестящую операцию по переводу жилого фонда в груду ничего не стоящих развалин. Такой ход напрашивался сам собой, ведь судебная власть в лице верховного суда "приговорила" именные здания Apex и Ceyane к сносу за незаконность самовольной постройки.

Естественно, что перед взрывом оба здания освободили от жильцов и постояльцев, число которых перевалило за тысячу. Ведь здания были многоэтажные: 40 этажей общей высотой за 100 метров. Для утилизации и реновации использовали около 4 тонн взрывчатки, работа минеров была проделана настолько хорошо, что обе конструкции сложились словно соломенный домик Ниф-Нифа из сказки "Три поросенка".





Сам факт сноса интересен тем, что подобные гигантские конструкции были первыми большими такого рода зданиями, снесенными контролируемым взрывом в солнечной Индии. Само видео сноса можно посмотреть по ссылке ниже.

https://twitter.com/i/status/1563826613187653632

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



