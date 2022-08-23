Подобная компоновка обещает порадовать высокой надводной скоростью и чуть меньшей подводной. Кроме того перевозить 11 человек и 3 тонны полезного груза. С подобающими внешнему виду комфортом и безопасностью

Знаете, для меня еще с детства лучшим образцом хайтек-техники для военных нужд были образцы автомобилей и прочей летающей техники из франшизы Бэтмена, тем удивительней было встретить новость о том, что пускай не с такими выдающимися техническими характеристиками, но с такой же "харизмой" и внешним видом существует реально выпускаемая техника, представленная среди прочих арабо-британской компанией Highland Systems. Основанная украинскими экспатами, фирма объявила себя "сторонницей" высокотехнологичных транспортных изобретений. Например, совсем недавно были представлены в качестве концептов - тримаран, бронетехника и сегодняшняя "гостья" - стильная дизель-электрическая гибридная Kronos.

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Причем слово "стильная" можно писать и без кавычек - вы только посмотрите на эти плавные обводы и красивый силуэт, в котором легко угадывается морской скат.









Сама лодка обладает следующими параметрами: под "дизелем" лодка ходит с надводной скоростью до 80 км\ч, подводной до 50 км\ч. Аккумулятор же умеряет "аппетит" - максимальная скорость "на воде" уменьшается до 30 км\ч. Кроме того лодка рассчитана на перевозку 11 человек вместе с экипажем с полезной грузовой нагрузкой 3 тонны. И к качественным параметрам электродвижителя - его "энерговооруженность" составляет 1200 лошадок, с временем работы 54 часа в гибридном режиме - с одновременно работающими генератором и батареей.









При необходимости лодка может "занырнуть" до 250 метров в краткосрочном режиме, а вот "рабочий режим" - это около 100 метров глубины "под килем".

Лодка "пригодится" ВМС, спасательной службе и просто богатым "буржуа".





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