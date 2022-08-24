Такое "нерасточительное использование" использование серебра необходимо для обильного орошения исстрадавшихся от обильных засух плодородного китайского грунта

Совпадение или нет, но по всей нашей многострадальной матушке-Земле прокатилась волна зашкаливающей высокой температуры и связанных с этим массовых засух и прочих природных невзгод. Не минула сия участь и трудолюбивый многонаселенный Китай, где благодаря тому СССР, научились "выжимать" дождевые облака, как выжимает добродетельная хозяйка густо "напомаженную" губку с моющим средством - Fairy.

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По словам CNN, Китайская республика "в массовом порядке" обстреливает облака стержнями йодистого серебра. Разновидность которого и есть продолжение технологии, применяемой для "засева облаков". Столь массированное применение "ствольной артиллерии" позволяет получать 55 млрд тонн живительной влаги в год.





Тем более в этом году некоторые китайские провинции попали под "сплошной фронт" рекордной засухи. Что и говорить, даже та самая Янцзы пересохла в некотором роде. А градусник термометра устанавливает все новые и новые высоты, вычеркивая старые из "книги температурных рекордов". Стоит ли говорить, что ради "битвы за урожай", призывание на помощь "шамана", вызывающего дождь - стало массовым и масштабным.









Ну и коротко о самом "снаряде дождя": стержень имеет контуры самой обычной крупнокалиберной пули стандартного пулемета, с содержимым вместо пороха - скромной "толики" серебра, из-за своих незначительных размеров идеально тающего в "океане воды". По заявлениям китайских ученых, за пятьдесят лет, что используется технология и ее аналоги - "побочных случаев вредного воздействия не зафиксировано."

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