Потеря "запахов" аносмия - серьезная проблема, возникающая в том числе после перенесенного заболевания ныне распространенным COVID-19. Но появился математический шанс, согласно которому от этого недуга можно избавиться с помощью '"точечной работы" над определенными генами

Ученые с далекой Канадщины "открыли" шесть генов, "работа" с которыми может убрать "потерю запахов" после перенесенного заболевания COVID-19. Как бы не шагнула современная наука вперед, запуская научные зонды к жаркой Венере или создавая мини-компьютеры из кубиков LEGO, ученые на настоящий день бессильны против явления аносмии.

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Но появился призрачный шанс, ведь лекарства для работы с участком каждого из вышеперечисленных генов уже есть, правда все они не "в сборе". Но смешать их - не составит труда. Конечно, есть и альтернатива таким вот продвинутым лекарственным методикам, например пресловутые тренировки с резкими запахами или "упоительный курс" запредельных доз витаминов, но опять же, велика вероятность, что этих двух средств для преодоления потери обоняния не хватит. А вот "точечная работа" с конкретными белками-целями может дать результат. Ведь такая терапия применялась и ранее, но в процессе борьбы с другими тяжелыми заболеваниями.

Но у нового способа появились и влиятельные критики, заявившие, что без большой проверки практикой такие измышления - это не научный труд, а простая профанация и попытка "поймать" волну хайпа, так как поднятая проблема - очень важная и массовая.

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