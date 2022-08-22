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   Джеймсу Брауну не сидится на месте, в данном случае такое утверждение звучит как комплиментарное. Еще бы, ведь данный энтузиаст любит, а главное - умеет создавать диковинные образцы своих научных изысканий. Среди его последних удачных "работ" - это портативный компьютер, "углубленный" в знаменитые кубики производства LEGO. Ведь данный игровой конструктор как нельзя лучше подходит для размещения 9-вольтового аккумулятора и микроконтроллера производства STMicroelectronics.

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Источник фото: theverge.com


   Подобная миниатюризация позволила "запихнуть" в "строительные блоки" процессор Cortex-M0 и сантиметровые OLED-экраны. Программирование "видео" на дисплеях - то же дело рук талантливого исследователя. Разве что портированный "Doom" не покорился, который виден на одном из экранов. На остальных двух экранах "транслируются" кадры полета сквозь "Звезду смерти" из легендарных "Звездных войн" и портативный "псевдо-радар". 

   Удачная конструкция мигом вызывала душевный отклик среди фанатов знаменитых кубиков, которые не преминули возможностью сделать комплиментарные заявления в адрес талантливого Джеймса Брауна и чуть ли не "набросали" петицию, с требованием сделать "нечто подобное" уже самой LEGO.

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