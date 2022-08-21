Современного человека никогда не покидала мысль, а что если бы по нашей многострадальной земле помимо обычных слонов и крокодилов бродили их вымершие предки - мастодонты и динозавры. В качестве ответов на такие фантастические вопросы пытаются дать голливудские фильмы. Но австралийские исследователи решили пойти дальше: они вознамерились "реинкарнировать" тасманийского сумчатого волка, последний раз "топтавшего" нашу бренную планету еще в 1936 году.
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Для такой благородной цели ученые до "мельчайших субатомных частиц" изучат ген сумчатой мыши - "двоюродной сестры" тасманийского волка. После чего в ген мыши "вплавят" недостающие "элементы" вымершего животного.
После подобных манипуляций останется лишь вырастить эмбрион в теле "мышки". Шанс на это мал, но возможен из-за малых размеров новорожденных сумчатых. Пока что прорабатывается сама возможность такой теории, а вот "практика" вполне станет возможной спустя десть лет.
Ну и коротко как же выглядел этот сумчатый хищник: по размерам он напоминал собаку с длиной тела чуть больше 100 сантиметров и средним весом в 20 килограмм.