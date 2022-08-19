Американский "Минздрав" - FDA, разрешило и рекомендовало к медицинскому применению клеточную генную терапию

Что мы знаем о цене таблеток, которые дороже парацетамола и анальгина этак в миллион раз (а если и не поболе), ничего, до сего момента. И вот на днях "проскочила" новость, что американское FDA (аналог нашего МинЗдрава) одобрило применение в качестве лекарства клеточную генную терапию.

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Цена такого "укола" по приблизительным оценкам составит 2.8 млн долларов в вечнозеленом эквиваленте, автоматически присваивая лавры самого дорого "медицинского снадобья" за всю историю человеческую.

Лечение, основанное на генной терапии необходимо больным бета-талассемии, при которой процедура переливания крови становится насущным "крестом" вплоть до окончания жизни.

Сам процесс основывается на операциях со стволовыми клетками "больного", которые "апгрейдят", заменяя дефективные участки гена, а то и целый ген - рабочими. После замены "поврежденных частей" стволовые клетки возвращаются "на место". Один такой "укол" избавляет от мучений и дает "гарантию" на всю жизнь.

Не заставила себя долго ждать и новость с эффективностью такого лечения - ведь 89% после подобного вмешательства становятся свободными от постоянно переливания крови, но правда риск небольшой есть: возможен вариант развития рака.

Поэтому пациенты, перенесшие подобное вмешательство, должны после операции быть под наблюдением лечащего врача в периоде 15 лет.

Ну и информация для "просто так": предыдущий "вечный рекорд" по установлению рекордной цены за "одну дозу" был установлен в 2019 году. Тогда вариант генной терапии Zolgensma стоил примерно 2 млн долларов.

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