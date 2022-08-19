Виндовс ушел - Astra Linux. Новые вести о развитии отечественной операционной системы на базе Linux

Не Виндовсом единым, как говорится, живы отечественные пользователи операционных систем. Санкционное давление пока еще не сильно ощущается, но из-за ухода фирмы Microsoft и более мелких прихлебателей нужно было найти замену былым популярным решениям. И такие же "решения" сразу нашлись: ведь свято место пусто не бывает. Такими младыми да удалыми оказались программисты Astra Linux, которые в короткое время подтянули энергоэффективность своей Астры, дабы эта ось нормально себя вела на устройствах, оснащенных АКБ и прочими гаджетами, такими устройствами являются мобильные девайсы и прочие сенсорные экраны.

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Корректная работа отечественной оси подтверждается помимо вышеперечисленного и на видеокамерах, внешних устройствах ввода\вывода звука\изображения. И я со всей серьезностью заверяю, что теперь операционная система "семейства Сложноцветных" научилась поддерживать ГЛОНАСС, 3G и 4G, ну и конечно же актуальный NFC.









Ну а о поддержке мышей и клавиатур я вообще молчу, как и о поддержке офисной периферии в виде факсов, ксероксов и иже с ними.

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Но и главное, поддерживаемый программный софт тоже разрастается, который на момент публикации новости составляет чуть более 2000 установочных пакетов репозитория. Жирный же кусок рынка Майкрософт по прихоти политиков США потерял...