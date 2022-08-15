Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Спрос на Astra Linux в российской системе образования взлетел на 514 %
За объяснением причин далеко идти не надо.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

После того как западные производители ПО массово объявили о приостановке своей деятельности в России, отечественным образовательным организациям, которые отсекли от закупки лицензий на привычный софт, не осталось ничего другого, как активно заниматься импортозамещением. В частности, спрос на отечественную операционную систему Astra Linux за первое полугодие 2022 года вырос более чем в шесть раз. Если точнее, то на 514 % по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год.

реклама

Как сообщают представители компании-разработчика Astra Linux, интенсивнее всего на данный программный продукт переходят ведущие российские высшие учебные заведения. Кроме того, как заявляют разработчики системы, в рамках программы «Цифровая образовательная среда» продолжились поставки лицензий на Astra Linux в школы. Отечественный софт активно заказывается в различных регионах России, дабы обеспечить непрерывность рабочих процессов вследствие ухода западных вендоров с рынка.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Astra Linux семимильными шагами внедряется в государственные структуры и организации как замена операционным системам Windows. Система появилась ещё в 2009 году, а начиная с этого года, по предельно понятным причинам, её распространение будет носить максимально масштабный характер.

#linux #astra linux
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
AMD активно нанимает специалистов по Linux
«Росатом» планируют полностью перевести на ОС Astra Linux до конца 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
173
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
112
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
121
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
52
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
3 способа конвертировать PDF в Word
11
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
90
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
54
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2

Сейчас обсуждают

BarDuck
22:39
На фоне дешевеющих процессоров совсем не радостно видеть постоянно дорожающий WD 10ezex. Уже от 4200 до 6600. Жесть! В мае 2600 стоил
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
Tank
22:37
Вот и хорошо! С винды нужно валить как можно быстрее везде и всем если нужды позволяют.
Спрос на Astra Linux в российской системе образования взлетел на 514 %
ptlrkptt
22:36
позор
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Павел Иванов
22:35
Нет, есть пригоженские боты и сектанты из секты "возьмём Киев за 3 дня". Лол.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
hxfhd
22:31
А могли ведь и в задницу изнасиловать, и тогда она бы стала как Санса Старк - Королевой Севера!
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
IRanPast
22:30
Тупые тут только сектанты из секты свидетелей великого скоро, и даже не понимают насколько тупые
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
BarDuck
22:30
Что значит когда нет мозгов.
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Павел Иванов
22:28
Зачем мне что-либо писать такой тупой вате как ты? )))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
IRanPast
22:28
Да, сектант из секты свидетелей великого скоро ))))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
IRanPast
22:26
Болезненное, ты ещё напиши, что Харьков основал казак Харько )))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем