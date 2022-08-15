После того как западные производители ПО массово объявили о приостановке своей деятельности в России, отечественным образовательным организациям, которые отсекли от закупки лицензий на привычный софт, не осталось ничего другого, как активно заниматься импортозамещением. В частности, спрос на отечественную операционную систему Astra Linux за первое полугодие 2022 года вырос более чем в шесть раз. Если точнее, то на 514 % по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год.
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Как сообщают представители компании-разработчика Astra Linux, интенсивнее всего на данный программный продукт переходят ведущие российские высшие учебные заведения. Кроме того, как заявляют разработчики системы, в рамках программы «Цифровая образовательная среда» продолжились поставки лицензий на Astra Linux в школы. Отечественный софт активно заказывается в различных регионах России, дабы обеспечить непрерывность рабочих процессов вследствие ухода западных вендоров с рынка.
Astra Linux семимильными шагами внедряется в государственные структуры и организации как замена операционным системам Windows. Система появилась ещё в 2009 году, а начиная с этого года, по предельно понятным причинам, её распространение будет носить максимально масштабный характер.