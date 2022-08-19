Хотя бы раз в жизни каждый из нас задавался значением цифры, которую способна выдержать наша Голубая планета и не сгинуть в тумане истории. Румынский ученый разобрался за нас

Как стало недавно известно, население нашей пока еще Голубой планеты составляет почти что 8 млрд человек. И уже некоторые околонаучные деятели бьют тревогу: такое количество "жителей" наша хлебосольная планета не потянет. В особенности с такой масштабной тягой к искоренению диких уголков планеты, которые мы называем "легкими Земли". Но дадим слово настоящим ученым, например румынскому "светилу науки" - господину Бадеску. Который решил проверить сколько же людей может "выдержать" эта планета в рамках термодинамического равновесия.

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Но сначала он "поднял" старые работы физика Фремлинна, который полвека назад выдвинул гипотезу о "конце света" при достижении 60 квадриллионов людей. Цифры, предложенные английским ученым, кажутся воистину космическими, но именно столько по мнению Фремлинна необходимо для тепловой смерти планеты.

По новым же данным Виорела (тот, который Бадеску) цифра "явно" завышена: Земле настанет "конец" при численности земного населения в 1.3 квадриллиона "голов".

Все это же конечно голая теория, без учета генерации тепловой энергии транспортом, заводами-пароходами и электростанциями. По причине перехода на более продвинутые источники генерации эти данные не учитывались. К слову о ресурсах замолвим "словечко": по мнению того же румынского ученого мужа, нефть и прочие газы

заменят другие источники, как и способы добычи.

Ну и да, население Земли в будущем, будет существовать не только на суше, но и спустится в "царство Нептуна". Правда когда наступит "век Атлантиды", футурологи молчат как рыба об лед: ведь населению Земли есть еще где жить и куда расти.





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