Мы уже знаем, что ученые из холодной, но такой гостеприимной Финляндии, не только существуют, но и вполне себе радуют новостями на злободневную тематику, в частности экологии и глобального потепления. Так ученые из славного города Турку, поделились веществом, которое способно решить проблему "аннигиляции" пластиковых отходов. Ведь, как мы знаем из школьных курсов, стандартные полимеры не разрушают свою структуру, если их классическая ковалентная связь существует, Новый же материал, действует с точностью да наоборот: обладая широким спектром меняющихся параметров, под воздействием влаги он легко меняет свои свойства. Что по сути является прямым аналогом полисплава, составляющего основу знаменитого Т-1000, блистательно сыгранного Робертом Патриком.
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И возвращаясь к "классическому" пластику, состоящему сплошь и рядом из мономеров. Его "главная проблема" - это донельзя стабильная структура, которая попадая в условия дикой природы, ни в какую не хочет разлагаться на что-нибудь "полезное". Новый же пластик, сам по себе нестабилен, связи между молекулами вещества непрочны. Поэтому его "агрегатное состояние" легко изменять: от жидкого "киселя" до прочного "гранита", при этом первое состояние легко "переваривается" в природной среде и разлагается.
Дальше-больше. Финские ученые мужи пришли к выводу, что при уменьшении содержания H2O - новый материал превращается в "желе". Но чем больше добавляется воды, тем больше этот пластик похож на клей, а когда воды - переизбыток, новое агрегатное состояние можно характеризовать словосочетанием "самозатягивающиеся" поверхность. Что в свою очередь, дает шанс использовать новое вещество как краску, которая без участия человека устраняет царапины или мелкие потертости. Ну а при насыщении суперамолекулярного пластика электролитами, можно создать и самовосстанавливающиеся АКБ. В общем - возможностей для применения такого вещества - вагон и маленькая тележка.