Финские ученые поделились открытием, согласно которому новая разновидность пластика может подарить человечеству шанс на улучшение экологии, и одновременно решить множество других "проблем"

Мы уже знаем, что ученые из холодной, но такой гостеприимной Финляндии, не только существуют, но и вполне себе радуют новостями на злободневную тематику, в частности экологии и глобального потепления. Так ученые из славного города Турку, поделились веществом, которое способно решить проблему "аннигиляции" пластиковых отходов. Ведь, как мы знаем из школьных курсов, стандартные полимеры не разрушают свою структуру, если их классическая ковалентная связь существует, Новый же материал, действует с точностью да наоборот: обладая широким спектром меняющихся параметров, под воздействием влаги он легко меняет свои свойства. Что по сути является прямым аналогом полисплава, составляющего основу знаменитого Т-1000, блистательно сыгранного Робертом Патриком.

реклама





И возвращаясь к "классическому" пластику, состоящему сплошь и рядом из мономеров. Его "главная проблема" - это донельзя стабильная структура, которая попадая в условия дикой природы, ни в какую не хочет разлагаться на что-нибудь "полезное". Новый же пластик, сам по себе нестабилен, связи между молекулами вещества непрочны. Поэтому его "агрегатное состояние" легко изменять: от жидкого "киселя" до прочного "гранита", при этом первое состояние легко "переваривается" в природной среде и разлагается.





Дальше-больше. Финские ученые мужи пришли к выводу, что при уменьшении содержания H2O - новый материал превращается в "желе". Но чем больше добавляется воды, тем больше этот пластик похож на клей, а когда воды - переизбыток, новое агрегатное состояние можно характеризовать словосочетанием "самозатягивающиеся" поверхность. Что в свою очередь, дает шанс использовать новое вещество как краску, которая без участия человека устраняет царапины или мелкие потертости. Ну а при насыщении суперамолекулярного пластика электролитами, можно создать и самовосстанавливающиеся АКБ. В общем - возможностей для применения такого вещества - вагон и маленькая тележка.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



