То что у фирмы Lightning Motorcycles дела идут не просто хорошо, а отлично, можно понять по счастливому выражению лиц владельцев компании и по очередному обновлению "старой модели" бренда - на днях калифорнийский высокотехнологичный стартап представил обновленный электробайк Tachyon NB, Который, к слову, по заверениям создателей возьмет да и переплюнет своих собратьев по части максимальной скорости - шутка ли, новый мотоцикл хочет "пробить космос" и разогнаться до 400 км\ч.
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Даже выбранное название байка должно свидетельствовать о высоких амбициях и крутых нравах транспортного средства. Ведь имя "Tachyon" - это не просто набор букв на индейском наречии, а всем известный предсказанный, но не обнаруженный "Тахион", элементарная частица со скоростью движения, превышающей скорость света (что прямо противоречит всем теориям знаменитого, но сумасбродного Энштейна). Кстати, даже труднопроизносимый слог NB имеет свой "смысл" - это тот самый Ниобий, элемент из легендарной таблицы Менделеева, который как паутинка, "обволакивает" многие элементы байка.
Главный управляющий компании - Ричард Хэтфорд заявил, что использование ниобия помогло "пробить потолок" и по части инженерных условий: способствовало упрочнить каркас байка с одновременным снижением массы. Результаты такой выдающиеся работы видным невооруженным взглядом: зарядный элемент потерял до 10 кг "лишнего жира". Что очень неплохо.
Нельзя промолчать и о выдающиеся аэродинамических свойствах скоростного "пепелаца": в содружестве с одной известной компанией инженеры проработали обтекатель, способный добавить "скорости" и просто впечатлить впечатлительных своим хайтек-видом.
Но грандиозные планы, с кадрами которых должна была выйти каждая "газетная передовица" не осуществились, ведь ивент, на котором планировалось совершить рекорд - не состоялось, по причине обильного наводнения.