Теперь на известном интернет-маркетплейсе понравившиеся товар можно "оплатить" ладонью

Крупнейшая электронная торговая площадка в мире - американская корпорация Amazon не отстает от Гугла, расширяя пускай не количество предполагаемых услуг, но увеличивая способы оплаты товаров и смежных продуктов. Теперь совершить покупку можно лишь приложив свою ладонь к экрану. Правда премьера нового способа оплаты произошла не здесь и сейчас, а еще два года назад - но распространение ненавистной "короны" спутало все планы популярности Amazon One. Причину объяснять не надо: ведь для "проводки" оплаты нужно было совершить контакт ладони с экраном, а там сами знаете кто или что, уже ждут не дождутся, когда вы прикоснетесь к сидящим на дисплее вирусам и прочими бактериям. Но Джефф Безос - не зря самый богатый человек в мире, поэтому он быстро нашел решение данной проблемы - теперь после модификации платежного терминала можно оплатить ладонью бесконтактно.

реклама









Первыми внедрят новую систему оплаты продуктовые магазины сети Whole Foods, который, на удивление, принадлежит всей той же Amazon. Но у старины Джеффа планы поамбициозней, чем просто "парочка" точек. Следующим объектом "для вторжения" будет богатейшая и продвинутая в технологическом плане - Калифорния. Местные гики и технократы по достоинству должны оценить новое средство оплаты. Хотя волна скептики уже захлестнула некоторые сообщества и форумы: если можно оплатить через телефон, зачем "светить" свои биометрические данные...

Но и тут опытный бизнесмен "подстелил соломку": первым пользователям новой системы за регистрацию обещано по 10 американских долларов. Но данные, конечно же, вы свои "сливаете" корпорации. Правда они будут храниться в зашифрованном виде.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



