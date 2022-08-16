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Амазон внедряет биометрические методы оплаты
Теперь на известном интернет-маркетплейсе понравившиеся товар можно "оплатить" ладонью
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   Крупнейшая электронная торговая площадка в мире - американская корпорация Amazon не отстает от Гугла, расширяя пускай не количество предполагаемых услуг, но увеличивая способы оплаты товаров и смежных продуктов. Теперь совершить покупку можно лишь приложив свою ладонь к экрану. Правда премьера нового способа оплаты произошла не здесь и сейчас, а еще два года назад - но распространение ненавистной "короны" спутало все планы популярности Amazon One. Причину объяснять не надо: ведь для "проводки" оплаты нужно было совершить контакт ладони с экраном, а там сами знаете кто или что, уже ждут не дождутся, когда вы прикоснетесь к сидящим на дисплее вирусам и прочими бактериям. Но Джефф Безос - не зря самый богатый человек в мире, поэтому он быстро нашел решение данной проблемы - теперь после модификации платежного терминала можно оплатить ладонью бесконтактно. 

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Источник фото: aboutamazon.com


   Первыми внедрят новую систему оплаты продуктовые магазины сети Whole Foods, который, на удивление, принадлежит всей той же Amazon. Но у старины Джеффа планы поамбициозней, чем просто "парочка" точек. Следующим объектом "для вторжения" будет богатейшая и продвинутая в технологическом плане - Калифорния. Местные гики и технократы по достоинству должны оценить новое средство оплаты. Хотя волна скептики уже захлестнула некоторые сообщества и форумы: если можно оплатить через телефон, зачем "светить" свои биометрические данные...

   Но и тут опытный бизнесмен "подстелил соломку": первым пользователям новой системы за регистрацию обещано по 10 американских долларов. Но данные, конечно же, вы свои "сливаете" корпорации. Правда они будут храниться в зашифрованном виде.

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