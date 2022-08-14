После успешного релиза робота в виде собаки, корпорация Xiaomi не стала останавливаться на достигнутом: теперь свет увидел гуманоидный бот - CyberOne

Xiaomi не перестает удивлять - теперь ее детище может помочь стать флагманом - в робототехнике. Еще год назад была премьера собачьего робота - CyberDog'а. После чего руководство Сяоми решило замахнуться на что-то более сложное, а главное - имиджевое. Например, создать пускай не первого в мире гуманоидного робота, но вполне перспективного. Которого по традиции назвали ну очень претенциозно - CyberOne. Конструкция человекоподобного андроида по своим параметрам близка к среднему человеку - это около 177 см и весом 52 кг. И что главное, "первый" - может двигаться и взаимодействовать с людьми.

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Но как это бывает, без недостатков не обошлось - CyberOne по скорости движения больше похож Верховенского робота-полицейского, но вот в чем он хорош - так это в точности движений. Он словно заправский циркач обладает превосходной координацией. И парочку технических штришков: наш гуманоидный "Алекс Мерфи" имеет 13 суставов, в которых реализована аж 21 степень свободы. Ну и еще про скорость: тихоходом данный субъект назван по праву - скорость пешехода всего лишь 3.5 км за час.









Ориентируется это "чудо в пластике" с помощью волшебной технологии Xiaomi Mi Sense, которая позволяет конструировать 3D-модель окружающей среды. Не отстают и слуховые анализаторы киборга и прочие "органы чувств"- 85 различных звуков и около полусотни оттенков эмоционального спектра покорны CyberOne. И что более важно, машина "умеет в распознавание человеческой речи". А "сознание" андроида понимает вопросы и команды, правда пока слишком примитивные. Ну и ответить может. И о боги: в некоторых случаях пытается шутить. Чем не прообраз терминатора. Правда пока сильно бесполезный как старина Арни. Ведь проблему манипуляторов трудолюбивые китайцы решить так и не смогли: робот не может передвигать тяжелый груз или совершать сложные движения.









Но создатели этой новинки умеют признавать свои ошибки: поэтому CyberOne пока не продается - а всего лишь служит "мишенью" для отработки экспериментов с новыми технологиями и развития ИИ. И если кому интересно, одна единица означенного ноу-хау компании составляет порядка 100000 долларов США.





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