Игрок, имеющий большое количество "бабосика", а главное - имеющий возможность все это потратить в Diablo Immortal, получил "неожиданную проблему": проапгрейженному и задонатенному донельзя персонажу не с кем играть. Даже Blizzard не смогла помочь.

Донат зло или добро, каждый игрок для себя решает сам. Но сейчас я вам расскажу историю, где игровой персонаж и стоящий за ним живой человек попали в "глубокую засаду", когда high-level герой стал абсолютно ненужным в битве игроков. Почему так вышло - слушаем историю дальше .

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Diablo Immortal не снискала любви как обычных геймеров, так и просто общественности - худшие оценки и геймплей, лишь малая толика недостатков известного детища Blizzard. Но как бы там и было, сама игрушка принесла владельцам компании около 100 млн. долларов. И ближе к теме заголовка, игрок с донельзя скромным никнеймом "JT" и куда более серьезными финансовыми возможностями, поведал о своей беде на канале "jtisallbusiness". Этот парень неограничен в средствах, поэтому ради личной популярности для него не проблема взять и потратиться, что называется, "по-крупному".









Сказано-сделано: JT взял и задонатил по самое не балуйся - потратив не меньше 100 000 долларов на своего героя. Попутно пройдя сюжетку, завершил просто гигантское количество квестов и обзавелся целым "зАмком" ачивок. Но все это оказалось никому не нужным level-up'ом - так как игрок с таким высоким рангом и возможностями, так и не смог поучаствовать в самом интригующем внутриигровом событии - битве с другими геймерами. Все потому, что игровой механизм Diablo Immortal не может справиться с задачей выбора достойной "оппозиции" игровому персонажу JT.

И как бы нам не хотелось смеяться, но для самого JT подобный "приятный сюрприз" - не просто обычное разочарование, но потеря серьезной суммы и большого количества времени. Известный блогер пытался найти решение, даже "достучался" до самой Blizzard, но те лишь смогли развести руками, "обнадежив", что обратная связь - так важна для сотрудников и руководства компании. А вот на прямой вопрос, когда же уникальный случай будет "пофиксен", пресс-служба "Ящеров" заявила банальнейшее: мы работаем над устранением проблемы и необходимый патч все-таки увидит "свет".

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