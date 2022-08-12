Привыкшие к мысли, что все высокоэтажные конструкции возводятся из массива стали и бетона - будут посрамлены: в США построили деревянный небоскреб

Ну как деревянный, как ни крути, полностью деревянные высокоэтажные конструкции строить запрещено, точнее конструктивно глупо, но так как основополагающий материал, использованный в строительстве 25-этажного "экологически чистого" не теремка, а теремища - было дерево, а точнее клееный брус, то здание Ascent с натяжкой, но все-таки можно считать рекордсменом в своем роде.

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Даже не единожды этажный бетонный цоколь не может повлиять на такой странный выбор победителя в номинации "самое высотное многоэтажное деревянное строение".

К слову, 90 метровую "каланчу" построили за два года. На выбор материала, из которого построен деревянный многослойный "конструкт", повлияло ускоренное возведение всего массива строения. Ведь использование клееного бруса позволило сэкономить полгода драгоценного времени строителей.









Ну а чтобы пожарная инспекция "не возмущалась", пожароопасные материалы были обработаны специальным антигорючим составом, исключающим воспламенение "Теремка". Разве что при использовании донельзя высокотемпературного термита конструкция здания может не устоять. Но тут вы сами понимаете, на какое событие я намекаю.





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