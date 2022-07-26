Газа мало не бывает. Совершенно издевательский лозунг, могущий стать потенциально громким троллингом от Газпрома. Или очередные вести с полей "газовой битвы". Британская газета "Express" гарантирует это

Новость о сокращении поставок газа по теперь уже печально известному Северному потоку, который за номером один, сильно выбила "из колеи" Европу, если не сказать больше, эта новость вызвала нешуточную панику. Да так, что промолчать не смогли министры энергетики ряда европейских стран. По данному вопросу (сокращений поставок голубого топлива) уже сегодня пройдет обсуждение чрезвычайного плана ЕС по экономии газа. Так случилось из-за новости об остановке еще одной "турбины" производства Siemens, да и причина веская такого "форс-мажора": ведь срок капитального ремонта подошел, а технический регламент надо соблюдать. Но, Россия - щедрая душа, поэтому полной остановки не будет, а будет "всего лишь" падение в два раза - с 67 млн. куб. м. до 33 млн. куб. м.

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И как бы между прочим Европейская Комиссия дала "необязательный совет", который нужно выполнить беспрекословно: "добровольно" снизить потребление газа ровно на 15% до весны будущего года. А вы говорите демократия...









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