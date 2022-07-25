Под конец июля Apple решила "преподнести" неприятный подарок: большое количество сервисов этой мировой корпорации просто взяли и приказали долго жить, попросту они перестали корректно работать. Только посмотрите на этот список: от большого количество неисправных сервисов начинает рябить в глазах:
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- Facetime - невозможно соединиться с головным сервером, либо же качество связи просто отвратительное
- Apple Music - обложки альбомов куда-то исчезли, ну а музыка решила вспомнить допотопные времена dial-up'а и стала также медленно грузиться
- Почта - загрузка интерфейса не происходит, если же получилось зайти в папку входящие, то прочитать можно только старые письма, новые - нет
- Погода - данные не отображаются вовсе
- Apple TV - то же самое что и с музыкой: не грузятся обложки фильмов, точнее постеры, страницы с сериалами "взяли и ушли": отобразить их невозможно
- Apple Store - здесь совершенно ничего нельзя: зайти на страницу, скачать или обновить
И попробуйте угадать, проблему у какой только страны возникли, не буду томить, почему-то все сложности только у граждан РФ. Тут в пору верить в теорию масштабного заговора славной фирмы из Купертино, хотя она уже давно публично заявила, что "тайных блокировок" не будет, все будет легально и законно. Оцените уровень издевки, да. Некоторые яблочные фанаты даже подумали что идет целенаправленная хакерская атака на российскую цифровую инфраструктуру, чтобы жизнь медом не казалась.
Все-таки ближе к выходным работа всех сервисов и служб Apple была восстановлена, официальных комментариев, как всегда, не последовало. Думаю выводы каждый сделает сам.