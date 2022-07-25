Что не день, то но новая напасть. Пользователи суперпопулярного бренда оказались раздасованы то ли техническими неполадками, то ли ценелаправленными кознями материнской компании их модных девайсов

Под конец июля Apple решила "преподнести" неприятный подарок: большое количество сервисов этой мировой корпорации просто взяли и приказали долго жить, попросту они перестали корректно работать. Только посмотрите на этот список: от большого количество неисправных сервисов начинает рябить в глазах:

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Facetime - невозможно соединиться с головным сервером, либо же качество связи просто отвратительное Apple Music - обложки альбомов куда-то исчезли, ну а музыка решила вспомнить допотопные времена dial-up'а и стала также медленно грузиться Почта - загрузка интерфейса не происходит, если же получилось зайти в папку входящие, то прочитать можно только старые письма, новые - нет Погода - данные не отображаются вовсе Apple TV - то же самое что и с музыкой: не грузятся обложки фильмов, точнее постеры, страницы с сериалами "взяли и ушли": отобразить их невозможно Apple Store - здесь совершенно ничего нельзя: зайти на страницу, скачать или обновить





И попробуйте угадать, проблему у какой только страны возникли, не буду томить, почему-то все сложности только у граждан РФ. Тут в пору верить в теорию масштабного заговора славной фирмы из Купертино, хотя она уже давно публично заявила, что "тайных блокировок" не будет, все будет легально и законно. Оцените уровень издевки, да. Некоторые яблочные фанаты даже подумали что идет целенаправленная хакерская атака на российскую цифровую инфраструктуру, чтобы жизнь медом не казалась.





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Все-таки ближе к выходным работа всех сервисов и служб Apple была восстановлена, официальных комментариев, как всегда, не последовало. Думаю выводы каждый сделает сам.