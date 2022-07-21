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Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Удивляет не только цена. Компания велосипедного бренда Nicolai Bicycles анонсировала "стального коня" с нестандартной системой переключателя скоростей
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   Как ни крути "педали", но порой накатывает ощущение, что все эти велосипеды стремительно устаревают. Засилье электросамокатчиков и прочих скутеристов превысило все мыслимые пределы. Мода виной тому или банальнейшая человеческая лень, но факт, как говорится, налицо. Такая печальная тенденция говорит, будто бы, все уже забыли про велики и сосредоточились на транспортных средствах с электродвигателями (пример Теслы у всех перед глазами). И все улучшения и модификации перетекли в отрасль средств передвижения на электрической тяге. И вот этому утверждению пришел законный вызов от велосипедной компании Nicolai Bicycles, которая заявила, что она якобы внедрила суперпродвинутую систему переключения скоростей под названием Supre Drive. Хотя казалось бы, ничего нового здесь уже не придумаешь, разве что внедрив движитель на термоядерном принципе с околосветовыми скоростями. Но вот Nicolai Bicycles решили здесь поспорить. 

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Тот самый механизм. Источник фото: techcult.ru


   Так в чем заключается особенность новой инновации, о которой пошла мощная реклама в кругах велосипедного сообщества и не только в кругах его. Центральное расхождение от классических переключателей - в "смещении акцентов" нахождения механизма переключения. Теперь он находится сбоку, а не под осью колеса. По мнению инженеров компании, классическое расположение "досаждает" пользователю частыми засорами. И мы дружно не забываем, что речь идет о пользователях горных велосипедов. Поэтому новый принцип расположения, как нельзя кстати придется активным рейсерам, любящим бороздить просторы наших направлений, которые мы по недоразумению называем дорогами. Ну и не забыв установить "защиту от дурака", снабдив свое изобретение защитным кожухом, а благодаря двухточечной системе опоры, теперь своего железного коня можно класть на обе стороны, не боясь повредить эволюционный механизм "переключения скоростей".


Выставочоная модель. Источник фото: euronews.today


   Теперь посмотрим на конкретную модель, где применяется новая "фишка". Это будет Nucleon 16 с продвинутой модификацией Supre Drive 12-скоростной кассеты Shimano 10-51t. Помимо плавного натяжения цепи установленный механизм позволяет установить разные по размеру колеса. Данный нюанс определенно важен для базового улучшения управляемости и подвижности. 

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   Ну и "мякотка":  вес с алюминиевой рамой - около пуда (16 кг), а стартовая цена от 430000 рублей или около $7559.

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#велосипед #bicycle #hichtech #nucleon 16
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