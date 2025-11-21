Якобы, из-за большого дисконта, крупные кредитно-банковские учреждения терпят заметные убытки

Руководители «Т-банка», «Альфа-Банка», «Сбера» и «Совкомбанка» написали руководителю ГД Вячеславу Володину официальное письмо, где предложили запретить маркетплейсам использовать прямые ссылки или иные способы финансирования скидок. Выступили вышеперечисленные главы банков и против бонусных программ онлайн-площадок, о чем рассказали репортёры ТАСС, получившие доступ к файлу письма, где стоят подписи Грефа, Костина, Верхошинского, Хотимского и Близнюка.

Как указано в документе, торговые онлайн-площадки не должны вкладывать средства в уменьшение цен товаров, как в прямой, так и в косвенной формах. В качестве аргументации своей позиции, подписанты ссылаются на внешний опыт, якобы подчеркивающий пагубность подобного рода рыночных практик. Так в регламентах ЕС есть прямой запрет на так называемые антиконкурентные субсидии для крупных игроков рынка.

Источник изображения: Самозанятые РФ

На подобный выпад со стороны кредитно-финансовых организаций довольно быстро отреагировали представители Ozon и Wildberries и Russ. Было выражено мнение, что банки хотят лишь добиться ограничения рыночной конкуренции «нерыночным путем», прямым последствием чего, станет заметное повышение цен. В «Яндекс Маркет» заняли более нейтральную позицию, выразив мнение о том, что их менеджмент готов договориться с федеральным регулятором и другими игроками рынка по поводу разрешения ситуации и достижения более удобных договоренностей «для всех».

Отметим, что у некоторых банков есть собственные маркетплейсы, которые не всегда выигрывают ценовые конфликты у «обычных» маркетплейсов – ВБ, «Озона» и «Яндекс Маркета». И если банки всё-таки своего добьются, как всегда за всё заплатит обычный покупатель, который увидит значительное повышение цен на практически весь ассортимент больших отечественных онлайн-площадок.