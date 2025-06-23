Управляемый боеприпас неспроста назван "Разрушителем замков"

Представители иранского ИА Tasnim рассказали о первом боевом применении баллистического боеприпаса Kheibar Shekan, чье название на русский буквально переводится как «Разрушитель замков».

Боеприпас является новейшей баллистической ракетой, оснащенной боеголовками, способными активно маневрировать для снижения шансов на успешный перехват современными противовоздушными системами. Причем по версии СМИ исламской республики, боеголовки ракеты имеют возможность удалённого управления – вплоть до момента попадания БЧ в цель.

Так согласно раскрытой дополнительной информации, Kheibar Shekan классифицируется как ракета, функционирующая на твердотопливных элементах, относящаяся к третьему поколению боеприпасов Корпуса стражей исламской революции. А сама премьера дальнобойного баллистического боеприпаса состоялась 2 года назад – в рамках празднования 43-й годовщины национальной революции Ирана.

Общая длина ракеты почти 12 метров с массой в 6300 килограмм, где боевая часть весит чуть больше полутонны. Максимальная дальность пуска – около 2000 км. Головная часть боеприпаса разгоняется до 3 Махов и уже в самом конце, перед ударом по цели, начинает активно совершать противозенитные маневры, из-за чего сбить её крайне сложно.

Отметим, что в недавних атаках израильских объектов использовались ракеты «Саджиль», «Фаттах» и «Хадж Касем».