Боеприпас назван в честь генерала Касема Сулеймани – экс-командира элитного спецназа "Аль-Кудс", входящего в КСИР.

Иран атаковал военные объекты на территории еврейского государства передовыми ракетами под названием «Хадж Касем», о чем проинформировали журналисты Fars, ссылаясь на источник в КСИР. Так, атака на Израиль стола ответной мерой и была проведена твердотопливными дальнобойными боеприпасами, летящими по сложной для перехвата баллистической траектории.









Как рассказали отечественные корреспонденты РИА Новости, дальнобойная ракета «Хадж Касем» способна преодолеть более 1400 километров. И уже по информации от ряда зарубежных медиа, в атаке 14 июня данные ракеты со стороны иранских военных получили иные типы боевых головных частей усиленной мощности.





генерал Касем Сулеймани





Отметим, что на уровне официального Тель-Авива было заявлено и о таких основополагающих задачах армии еврейского государства, как уничтожении ядерного и ракетного потенциала Ирана. Ведь по некоторым данным, в распоряжении военных исламской республики существует внушительный ракетный арсенал, насчитывающий по различным независимым оценкам от 20 до 80 тыс. дальнобойных управляемых боеприпасов. Причем часть из ракет относятся к классу гиперзвуковых, сбить которые трудно даже при помощи передовых ракетных систем, имеющихся у Израиля –THAAD, Iron Dome и «Праща Давида».