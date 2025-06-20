И лишь несколько таких бомб, попав в одну точку, в теории могут пробить большой скальный свод иранского ядерного объекта в Фордо.

Для гарантированного поражения особо важного защищенного объекта иранской ядерной программы – предприятия по обогащению урана, расположенного в толщах скальной породы рядом с населенным пунктом Фордо, высшее политическое и военное руководства Соединенных Штатов планируют задействовать стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и самую мощную бомбу неядерного типа. Под последней журналисты Axios подразумевают 13,7-тонную GBU-57 в модификациях под литерами «A» и «B». Именно данная MOP способна, согласно теоретическим расчётам, проникнуть на глубину земной поверхности до 70 метров – благодаря упрочненному корпусу и большому весу.

Чтобы разрушить подземные производственные линии Фордо, потребуется использовать минимум две бомбы. И оными нужно угодить именно в одну точку. И специалисты военно-воздушных сил американской армии смогут выполнить такую миссию. Но всё это было в рамках тренировочных симуляций, а как это сделать в рамках реальных боевых действий, точного ответа пока что нет ни у кого. Такого мнения придерживается военный эксперт Роберт Пейп, опрошенный журналистами Axios.

Отметим, что операция еврейского государства «Встающий лев» продолжается уже седьмой день и за это время так и не удалось вывести из строя хорошо укрепленные объекты исламского государства, непосредственно задействованные в ядерной программе Ирана. Тем более воздушные боеприпасы ЦАХАЛ не обладают достаточной пробивной способностью, способной проникнуть сквозь местные скалы, под которыми и скрываются архиважные атомные проекты Ирана.