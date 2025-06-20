В дополнение к Iron Dome израильское небо защищают THAAD, "Праща Давида", Arrow-3 и Patriot.

Идущая седьмой день подряд операция израильских вооруженных сил «Встающий лев» навлекла на военные объекты еврейского государства очередную порцию иранских ракет. И плохая новость в том, что боевая эффективность местной системы противовоздушной обороны, известной как «Железный купол», стала демонстрировать все меньшую результативность. Так, по данным новостного телевизионного канала NBC News, сумевшего в анонимном формате провести опрос израильского разведчика, лишь 65% ракет, запущенных военнослужащими иранских вооруженных сил за последние 24 часа, удалось успешно перехватить.

Так, по данным того же источника, за прошлый такой период в одни сутки передовая система ПВО показала уровень своей боевой эффективности на уровне 90%. То есть налицо пугающая тенденция падения почти что в 30%.

И, как резюмировал израильский разведчик, нет ни одного признака, указывающего, что обширный арсенал иранских военных значительно истощился: поэтому наверняка у КСИР и у ВС Ирана есть и куда более современные ракеты, чем те управляемые дальнобойные боеприпасы, которые Тегеран отправлял на боевые миссии в первые дни конфликта, надеясь истощить более старыми и тихоходными ракетами противовоздушную защиту Израиля. И если конфликт продлится больше, именно передовые ракеты Ирана обеспечат ему превосходство во взаимных обстрелах.

Напомним, что, по данным западных медиа, у ЦАХАЛ заметно меньше стал и запас довольно часто используемых ракет-перехватчиков для комплекса Arrow-3, активно используемых для отражения иранских атак.