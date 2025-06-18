В израильском Генштабе вряд ли рассчитывали на затяжной конфликт, хотя эскалация между Тель-Авивом и Тегераном длится всего лишь 5 дней.

Такое вооружение израильской противовоздушной системы, как управляемые боеприпасы к зенитной системе Arrow, заканчиваются, о чем знают американские чиновники. Последние уведомили об этом журналистов иностранного издания The Wall Street Journal.

Поэтому с самой высокой вероятностью, чем дольше длится ирано-израильский военный конфликт, тем выше шанс на уменьшение боевой эффективности национального ПВО еврейского государства, которому приходится сбивать довольно трудные для перехвата баллистические ракеты иранского производства.

Не в последнюю очередь из-за этого Белый дом привлек Пентагон к прямой помощи ЦАХАЛ в противоракетной обороне. И теперь помимо собственных вооруженных сил спокойствие Израиля от угрозы с неба защищают наземные, морские и воздушные комплексы ПВО армии Североамериканского государства. Но и это не 100% гарантия, что избыток ракет-перехватчиков со стороны США сохранится.

Как пояснил руководитель проекта по противоракетной обороне ЦСиМИ Том Карако, ни у американских военных, ни у израильских нет возможности только лишь ждать и сбивать ракеты круглосуточно.









Так по данным западных медиа, в распоряжении военнослужащих Ирана есть от 2 до 3 тыс. ракет. Хотя более ранние предположения армейских аналитиков предполагали, что в арсеналах ВС исламской республики от 20 до 80 тыс. боеготовых дальнобойных боеприпасов типа ракет.

Отметим, что безопасность воздушного пространства Израиля обеспечивает именно многоуровневая система противовоздушной обороны, куда входят комплексы Iron Dome, «Праща Давида», вышеупомянутый Arrow 3, Patriot PAC-3 и THAAD. Каждодневная активная работа сразу нескольких таких систем может обходиться бюджету еврейского государства от 100 млн. долларов и выше. Причем в 2025 году во всем мире испытывается дефицит зенитных ракет, которые довольно сложны в массовом производстве и стоят относительно дорого в любой своей модификации.