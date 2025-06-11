По словам президента Беларуси, некоторые люди пытались дискредитировать власть, создавая видимость проблем с обеспечением населения продуктами питания.

Национальный лидер белорусского государства Александр Лукашенко рассказал, что нехватка плодов картофеля в стране появилась сугубо искусственно и организована была по внутриполитическим мотивам. Такой видеофрагмент с соответствующими словами белорусского президента разместил ТГ-канал «Пул Первого».

В своих комментариях руководитель Беларуси пояснил, что запустил протокол проверки, по завершению которого выяснилось, что часть внутренних деятелей поступали сугубо неправильно, руководствуясь отрицательными политическими задачами. Об этом доложили чиновники комитета государственного контроля.

Как отметил Лукашенко, в Беларуси было достаточно популярного корнеплода, но некоторые местные предприниматели отказались его продавать, чтобы продемонстрировать негативное влияние на ценообразование в стране. Но вмешательство главы минской администрации с демонстрацией серьёзных намерений высшей власти, которая может дать ход потенциальным уголовным делам, мигом убрало повестку дефицита картофеля в РБ.

Ранее Лукашенко советовал гражданам государства самим заняться самостоятельным возделыванием картофеля на собственных огородах, «пока есть время». Объяснил белорусский президент свой совет тем, что осенью ожидается невиданный спрос на корнеплод – всё из-за масштабных заморозков, которые уничтожили посевы картофеля как в РБ, так и в России.