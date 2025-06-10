Аналогичные разработки велись и в СССР, но по ряду причин разработку гигантских пушек свернули в 60-х годах.

Северокорейские специалисты из сферы ВПК избрали собственный путь по многим направлениям, в частности, придумывали новые калибры и компоновки для артиллерийских систем. Многих удивит наличие трехствольных безоткатных орудий, калибр которых в терминологии советских инженеров соответствовал особому. И иначе и не скажешь про 370-мм пушки.

О том, что в КНДР отличались при конструировании пушек смелостью и изобретательностью, напомнил своим подписчикам ТГ-канал ImpNavigator, показавший трехорудийную САУ. Трехствольная система ввиду своего веса и отсутствия на то время быстрых баллистических систем противодействия на стороне оппонента позволяла без видимого ущерба портировать крупные артсистемы на гусеничные платформы, позволяя жертвовать оперативной скоростью.

И хотя в XXI веке нет точных сведений о «трехглавой» самоходке, по данным интернет-издания, задумались в Северной Корее о крупных безоткатных пушках где-то в 80-е годы прошлого века. Ранее исследования гигантских безоткатных систем вели конструкторы СССР. Но сделали это раньше КНДР – между 1950 и 1970 годами.

На фотографии отчетливо видна и «Хвасон-5», являющейся модификацией советского ОТК «Эльбрус», больше известного в среде стран Запада как ракетный комплекс Scud.