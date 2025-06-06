Наткнулся случайно на просторах сети Интернет на занимательную статью, авторы которой перечислили четыре различных актива и выяснили как за последние 60 месяцев они помогли заработать начинающим инвесторам. Речь шла о золоте, BTC (биткоине), индексах S&P500 и Nasdaq Inc. Ну а мы попытаемся разобраться почему именно эти четыре актива оказались достаточно хорошим местом для вложения денег.

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Первым в нашем списке оказалось золото. Этот благородный метал желтоватого оттенка издревле привлекал внимание человека на всех пяти континентах своей красотой и ценностью в рамках эталонного предмета торгового обмена. Поэтому удивляться, что во все эпохи экономической нестабильности, инвесторы всех времен и народов рассматривают аурум как «тихую гавань», совершенно напрасно. Не стали исключением и последние пять лет, когда люди, разбирающиеся в сохранении и приумножении капиталов, наблюдая как макроэкономику лихорадит, будь-то инфляционные опасения, геополитическая турбулентность, как и конфликтные события, стали наличные деньги и цифровые активы переводить в золото. Не в последнюю очередь повлияла на рост стоимости золота и актуальная политика мировых центробанков, перебарщивающих с выпуском денежной массы, из-за чего глобальная покупательская способность снизилась, а золото наоборот в таких неблагоприятных условиях заиграло красками отличного защитного актива. Отметим, дополнительно привлекла внимание к золоту пандемия Covid-19. Всё в комплексе позволило «злату» на 89% увеличить свою стоимость за пятилетний период.

Вторым положительным объектом для инвестирования стал индекс S&P500. Оный за 5 лет показал доходность +103%, что привлекательно во всех смыслах. Сам индекс представляет собой список из 500 избранных крупнейших американских компаний, чьи акции торгуются на фондовых рынках североамериканского государства. Разумеется все эти 500 коммерческих компаний имеют максимальную капитализацию. Совокупно рост стоимости таких компаний напрямую повлиял и на подорожание и укрепление самого индекса. И речь идёт не только о повышении корпоративных прибылей, но и о том, что большинство американских корпораций смогли лучше всех адаптироваться к новым условиям и продолжили расти дальше. И помогли им в этом инновационные технологии набирающие аппетит и емкость рынка цифровых услуг, как и устойчивый спрос на продукцию таких компаний. Для справки перечислим несколько таких коммерческих организаций: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon.com и Alphabet Inc (Google). Разумеется все эти фирмы на слуху, как и их прекрасные бизнес-перспективы дня сегодняшнего. Отметим, что ещё пять лет назад S&P500 считался отличным и надёжным инструментом для долгосрочного инвестирования. Да и диверсификация Эс энд Пи 500 находится на достаточно высоком уровне, чтобы переживать за сохранность денег, вложенных в этот индекс.

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Третий актив, за который по прошествии пяти лет «не стыдно» – Nasdaq. Под этой аббревиатурой понимают индекс, содержащий в большинстве своём список высокотехнологичных компаний, это всё те же Эппл, Майкрософт, Энвидиа и далее по списку. В общем все флагманы IT-индустрии. Прибыльность данного сектора обязана отличной динамике в развитии технологий, цифровизации бизнеса и переходу многих государственных и предпринимательских процессов в онлайн. Не забываем про возросший спрос на облачные сервисы и нейросети. Всё это привело к тому, что индустрия-ИТ обогнала традиционные секторы крупного бизнеса. Доходность Nasdaq достигла значений в +132%.

И наконец четвертый участник «забега за самой большой прибылью минувшей пятилетки» среди активов. Это конечно BTC. Именно биткоин показал максимально впечатляющий рост и оставил по процентам своей доходности все другие активы далеко позади. Отметим, почему биткоин сейчас такой дорогой. Это разумеется ограниченное предложение в 21 млн. монет. Именно так создатели цифровой валюты решили дать бой бичу обычных фиатных валют – инфляции. Именно ставка на дефляционный эффект, когда последняя монета согласно прогнозам будет добыта в 2140 году, существенно помогает BTC год от года наращивать свою стоимость. Говоря простым языком, это тот самый искусственно установленный дефицит предложения.

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Момент, когда биткоин перестал быть спекулятивной валютой. Сейчас биткоин уже никто не воспринимает как высокорисковый актив. Большие и известные организации и фонды начали рассматривать BTC как средство сохранения капитала и даже стали называть цифровым золотом. MicroStrategy, Tesla, Square без всякого страха конвертировали собственные инвестиционные запасы финансов в существенное количество биткоинов, что напрямую повлияло на доверие рынка, как и подстегнуло интерес со стороны более мелких инвесторов.

Стоит отметить, что как только центральные банки развитых в финансовом плане государств стали лояльнее относиться к биткоину, то этот факт ещё больше повысил доверие к главной цифровой валюте современности.

Не стоит забывать, что день за днем, встречая в сети Интернет, телевидении, радио и других средствах получения информации упоминание о биткоине, простые люди задумываются о явлении и последующей покупке криптовалют, в частности о биткоине. Тем более на 2025 год BTC довольно просто приобрести, как и продать. Нередки случаи, когда при путешествиях между государствами наиболее продвинутая молодёжь берет с собой не кошельки с бумажными деньгами или банковский пластик, а электронный кошелек с тем самым «битком». И обменивает последний без всяких комиссий или с приставкой микро- на национальные валюты, избавляясь тем самым от невероятных переплат при обмене одной валюты на другую в стандартных обменных пунктах. Да что уже говорить, если даже мэр американского Нью-Йорка получает зарплату в BTC.

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Отметим и тот факт, что в нынешнее время жесткого контроля со стороны банков за денежными переводами, пускай и самыми скромными в финансовом отношении, как и порой их повышенной длительности, а то и внезапной блокировке, многим продвинутым персоналиям гораздо проще и удобней сделать перевод на криптокошелек с BTC. И это теперь делают не только условный сосед Василий, а часто и целые государства, такие как Иран и КНДР.

Выводы

Изучив четыре типа активов, делящихся на три различных категории, можно прийти к выводу, что золото как и несколько тысячелетий, так и в век активного развития технологий будущего, продолжает оставаться актуальным по надёжности активом, параллельно приносящим прибыль. За пять лет его доходность принесла с условных вложенных 1000 долларов доходность в $1896.

Немногим лучше стал финансовый взнос в индекс S&P500, чей гипотетический вклад в 1000 долларов позволил бы получить $2033.

Ещё лучше финансовая ситуация за прошедшую пятилетку у Nasdaq. Доходность тысячи долларов в таких инвестициях за 60 месяцев составила $2323.

И наконец BTC. За прошедшие годы с момента появления первого биткоина, который прошел довольно долгий путь. От валюты, которой было совершенно не жалко расплатиться за пиццу, до момента, когда один BTC стал стоить больше 12 тыс. долларов, многое изменилось.

Поэтому инвесторы, чей выбор – это не игра со скачущими час от часа вверх-вниз мемкоинами и прочими высокорисковыми цифровыми активами, а сделавшие выбор в пользу биткоина, как признанного средства для диверсификации инвестиционного портфеля, правы на 100%. Стоит помнить, биткоин ещё и своеобразный щит от инфляции.

Кстати, если бы вы на условные 1000 долларов купили «частичку» BTC, то вы бы заработали $12156.