В прошлом позиции американского техногиганта серьёзно пошатнул выход китайского ИИ DeepSeek.

Капитализация Microsoft оказалась ниже, чем у производителя электронных чипов Nvidia. Таким образом, эта американская корпорация снова забралась на первое место в рейтинге самых дорогих коммерческих фирм на планете Земля. О текущих успехах Nvidia рассказывается в публикации от Trading View.

Так, последние торги на Nasdaq показали, что июньские акции от третьего числа компании поднялись в цене почти что на 3%, став стоить 141,22 доллара за одну единицу. И теперь рыночная стоимость производителя графических чипов дошла до цифр в 3,45 трлн. долларов. Капитализация Майкрософт – 3,44 трлн., когда у Apple она же 3,04 трлн. долларов.

Отметим, что это второй успех Nvidia. Первый раз чипмейкер забрался на вершину 18 июня, опять опередив Microsoft. До сегодняшней победы Nvidia была первой последний раз 24 января, о чем проинформировали журналисты CNBS.

Подчеркнем, что начало 2025 года для Nvidia было довольно трудным – всё дело в резких колебаниях внешней торговой политики новой вашингтонской администрации, решившей начать торговый конфликт со всем миром, но в основном нацелившись на Китай. Не добавило баллов в капитализацию компании и неуверенность крупнейших игроков на рынке, выразивших сомнение в перспективах ИИ-инфраструктуры, чье обслуживание и обновление обходится довольно дорого.

Но как только администрация Трампа снизила внешние экономические барьеры, акции американской фирмы выросли, как и показатели чистой прибыли, поднявшиеся на 26%: до цифр почти что в 19 млрд. долларов.

Напомним, что Nvidia имеет возраст в 22 года, будучи основанной в 1993 году. Управленцы компании начали с создания и выпуска на рынок игрового компьютерного оборудования. Со временем коммерческая стратегия компании поменялась, поставив цель быть первыми в выпуске суперкомпьютеров и передовым вычислительным платформам.