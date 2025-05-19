Шанс на то, что машина поломается, равен 8%. Отметим для примера, что новейшие Lada Niva Sport имеют проблемы технического характера уже спустя месяц после эксплуатации, связанные со слабостью рычагов подвески.

Очень часто эталоном надёжности современной машины, в особенности если опрос проводится среди фанатов японских автомобилей, в неизменном топе оказываются представители автоконцернов Toyota и Honda, где Toyota Land Cruiser неизменно занимает место на пьедестале, отличаясь особой стойкостью, что к заснеженным пейзажам России, что к жаркому климату Ближнего Востока. Но что скажет обыватель, интересующийся автомобильным миром, если репутация надёжной японской машины безупречна и у Mazda? Тем более последнюю не перестают нахваливать механики автосервисов.

Так, аналитики и эксперты автомобильного сетевого ресурса Hotcars сделали массу опросов и изучили гигабайты различных данных, убедившись, что кроссовер CX-5, относящийся к модельному семейству Mazda, является самым стойким и от этого наименее нуждающимся в техническом обслуживании. И если последнее и осуществляется, то его средняя годовая стоимость не превышает 447 долларов, что эквивалентно 36 тыс. рублям по сегодняшнему курсу. Специалисты портала выучили, что кроссоверы других автомобильных марок гораздо более «прожорливы» и требуют в год порядка 46 тыс. рублей за свое ТО.

Новый модельный ряд CX-5 2024-2025 годов

Дальше было установлено, что вероятность большого ремонта для Mazda CX-5 не превышает 8%, тогда как остальные машины из стоимостного сегмента Mazda имеют такой процент, равный 13 пунктам.

Помимо выносливости, этот японский «городской джип» эксперты оценили за удобство в вождении, опытных специалистов по техобслуживанию в дилерских подразделениях и шанс продать машину как можно дороже на вторичном рынке.