Вместительный, представительный и достаточно надёжный

Довольно интересно наблюдать, что богатая прослойка людей, способная купить новую машину, в том числе и из категории спорткаров или дорогих премиум-версий внедорожников, решают приобрести поддержанные и не всегда визуально стильные джипы Toyota Land Cruiser.

И, как считает журналист сетевого ресурса «Автовзгляд» Ефим Розкин, этому есть вполне логичное объяснение, состоящее из нескольких надёжных доводов.

Так тот самый «Крузак»относится к категории тех автомобилей, чья выносливость – это притча в языцех. Машина одинаково приемлет как гладкое покрытие асфальтового шоссе, так и многие тысячи километров крутого бездорожья, одинаково хорошо функционируя как при холодной снежной зиме, так и при жарком пустынном климате. В особенности, если Land Cruiser оснащен силовой установкой 1HD-FTE либо 2UZ-FE. Оба мотора так же хороши и после 400 тыс. км. пробега.

Причем в сравнении с максимально модными и броскими Ferrari или Rolls-Royce, внешний вид Land Cruiser относительно скромен. Например, в государствах Африки и Ближнего Востока джип ценят те, для кого дополнительная непубличность слишком важна, как и важна высокая вероятность добраться до сафари или территории с активными боями без неожиданных поломок и неисправностей.

Немаловажно и то, что покупая новый Land Cruiser, покупатели вынуждены заплатить весьма ощутимую сумму, порой доходящую до 120 тыс. долларов. Вариант с рук с пробегом может обойтись «всего» от 20 до 30 тыс. в американской национальной валюте.

Пользуются популярностью такие внедорожные машины и в России, где шанс наткнуться после идеально гладкой асфальтовой дороги на грунтовый участок, больше похожий на борону после прохода тяжелого гусеничного трактора, достаточно велик. Именно здесь может пригодиться высокая проходимость Land Cruiser и достаточная надёжность.