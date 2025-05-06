Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Журналист Автовзгляда объяснил, почему спрос на подержанные Toyota Land Cruiser достаточно высок
Вместительный, представительный и достаточно надёжный

Довольно интересно наблюдать, что богатая прослойка людей, способная купить новую машину, в том числе и из категории спорткаров или дорогих премиум-версий внедорожников, решают приобрести поддержанные и не всегда визуально стильные джипы Toyota Land Cruiser.

И, как считает журналист сетевого ресурса «Автовзгляд» Ефим Розкин, этому есть вполне логичное объяснение, состоящее из нескольких надёжных доводов.

Так тот самый «Крузак»относится к категории тех автомобилей, чья выносливость – это притча в языцех. Машина одинаково приемлет как гладкое покрытие асфальтового шоссе, так и многие тысячи километров крутого бездорожья, одинаково хорошо функционируя как при холодной снежной зиме, так и при жарком пустынном климате. В особенности, если  Land Cruiser оснащен силовой установкой 1HD-FTE либо 2UZ-FE. Оба мотора так же хороши и после 400 тыс. км. пробега.   

Причем в сравнении с максимально модными и броскими Ferrari или Rolls-Royce, внешний вид Land Cruiser относительно скромен. Например, в государствах Африки и Ближнего Востока джип ценят те, для кого дополнительная непубличность слишком важна, как и важна высокая вероятность добраться до сафари или территории с активными боями без неожиданных поломок и неисправностей.

Немаловажно и то, что покупая новый Land Cruiser, покупатели вынуждены заплатить весьма ощутимую сумму, порой доходящую до 120 тыс. долларов. Вариант с рук с пробегом может обойтись «всего» от 20 до 30 тыс. в американской национальной валюте. 

Пользуются популярностью такие внедорожные машины и в России, где шанс наткнуться после идеально гладкой асфальтовой дороги на грунтовый участок, больше похожий на борону после прохода тяжелого гусеничного трактора, достаточно велик. Именно здесь может пригодиться высокая проходимость Land Cruiser и достаточная надёжность.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#toyota #внедорожники #toyota land cruiser
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
38
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
9
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
1
Эксперт составил рейтинг лучших БП для ПК по соотношению цены и качества на 2025 год
3
Американские законодатели предлагают блокировать незаконно попавшие в Китай ускорители вычислений на этапе загрузки
3
Сколько будет давать за 1 доллар летом 2025 года, и при каких условиях рубль снова может подорожать
6
Вышла версия 25.05 Grasping Fortune модификации Tamriel Rebuilt для The Elder Scrolls III: Morrowind
+
Черное и Каспийское моря хотят соединить тоннелем
+
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
Кевин Файги признал упадок Marvel Studios и принялся исправлять ошибки
+
COUGAR анонсировала серию компьютерных корпусов OmnyX с системой Omnidirectional Dynamic Flow
+
В РФ могут появиться Zeekr 9X и другие новые модели китайских автомобилей
+
AMD приняла решение перенести заказы на производство 4-нм чипов из Samsung в TSMC
+
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
3
В США готовятся к испытаниям импульсного модуля мощностью 2 ТВт для термоядерного синтеза
1
Под натиском общественности Xiaomi пришлось снять программное ограничение мощности 1548-сильного электромобиля SU7 Ultra
+
В «Росатоме» хотят перезапустить проект Балтийской атомной электростанции
+

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
42
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
7
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
42
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
16
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
18
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
18

Сейчас обсуждают

linux4ever
00:41
Может у него ondie кэш есть? Я просто не понимаю как можно сделать эффективное уплотнение данных без нормальной DRAM.
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
310
00:29
"Михеев подчеркнул, что такая реализация наглядно демонстрирует высокий уровень развития строительной отрасли в России и является еще одним примером масштабного проекта, осуществляемого на отечественн...
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
Fess 11fess11
00:28
Обновил себе видеокарту на 4070с, но продолжаю играть в старье. Ну мусор современные проекты, ничего не могу поделать. И соньковское кинул как бы не хвалили, с геймплейной точки - такое себе. А паука ...
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Fess 11fess11
00:28
У меня по молодости шло все и стратегии любил. Сейчас 36, к стратегиям не особо тянет. Сколько всего переиздали стратегичного, ну не хочется ломать голову где/чего застраивать, кого закупать, куда вое...
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Midnight Sun
00:25
Конечно, знает. Поэтому живет в частном доме. Было интервью.
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
310
00:20
А сколько надо ?
Fujifilm X-Half получит 1-дюймовый сенсор от Sony, используемый в ZV-1 и RX100
310
00:15
Все, кто минусуют коммент яблочника, не знают про диггеров. Эти ребята уже излазили всю Москву и знают, что такие гигантские здания нельзя строить.
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
310
00:13
В случае пожара никто не сможет потушить его на такой высоте. А если кот Барсик выпрыгнет из окна, парашут, которого нет, не спасёт котика.
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
310
00:11
Москва провалится.
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
typym6ek
00:01
Что такое Итель, не покупают хлам? Ну так надо делать нормально, а не штамповать каждый год новый процессор.
Intel снизила стоимость процессоров серии Arrow Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем