Соответствующее разрешение одобрил Пентагон.

Списанные американские танки M1A1 Abrams, ранее принадлежавшие национальной армии Австралии, отправились на Украину. Соответствующее сообщение журналистам адресовал местный премьер Энтони Альбанезе.

Как пояснил высокопоставленный чиновник, техника находится «в пути».

Аналогично премьер-министр пообещал подумать о миротворческом контингенте, но только после длительного совещания с представителями «коалиции желающих».

Подчеркнем дополнительно, что об истории с военной помощью Австралии для Украины, в ходе которой последняя пообещала передать Киеву 49 тяжелых боевых машин, получивших официальный статус списанных, стало известно прошлой осенью. Причем сами же австралийские источники подтверждали, что сразу все образцы бронетехники вряд ли получится поставить в строй: всё по причине нужды в крупном ремонте части образцов. Другие же передаваемые бронеединицы даже не удастся починить. И лучший вариант, для которого они ещё приемлемы, это разбор на запчасти в качестве донорских экземпляров для тех боевых машин, которые находятся в более лучшем техническом состоянии.

Отметим, что длительность поставок объясняется в долгом согласовании с Вашингтоном, который тянул время и не выдавал необходимое разрешение для реэкспорта «Абрамсов» на Украину.