Данный тип дронов крайне удобен в качестве беспилотного транспортного средства.

Представители ОАК привезли на столичную Выставку вертолётной индустрии и авиационных систем собственную перспективную разработку С-76 — беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой.

Будущий серийный образец был представлен не в виде «картонного» макета, а в виде действующего образца, способного выполнять тестировочные задачи. Уже на момент 2025 года БПЛА выполнял проверочные миссии, как взлетая и садясь вертикально, так и зависая на одном месте. А также, С-76 умеет выполнять наиболее важные и ответственные рабочие циклы в полностью автоматическом режиме, без оператора.









По данным пресс-службы ОАК, лётная концепция VTOL, когда дрон умеет вертикально стартовать и приземляться, пригодится для тех мест, где нет возможности иметь обширные аэродромные пространства. С-76 может стать основой для единой транспортной системы, доставляя грузы по воздуху практически в любой уголок России. Такое решение гораздо экономичнее традиционного выбора в пользу управляемой человеком авиации.

Серийный выпуск таких дронов будет налажен к 2028 году.