С одной стороны – скидки это всегда хорошо, с другой – видимо интерес белорусов к отечественной марке настолько низок, что и приходится их заманивать только настолько большими скидками.

Представители Lada в республике Беларусь устроили распродажу модели Granta. Авто в кузове седан сейчас выставили на продажу за 30 900 белорусских рублей, что эквивалентно российским 830 тыс. В России же седан Гранты продаётся не меньше чем за 1,077 млн. рублей, рассказали корреспонденты издания Quto.ru.

Согласно сведениям белорусского инсайдера, настоящий ответ такой большой скидки кроется в желании белорусских дилеров Lada победить в «ценовом конфликте»: представители Лады хотят продемонстрировать уровень продаж выше чем у местной модели машины Belgee. Так, на 2025 год поставлена задача реализовать как минимум 15 тыс. новых машин производства Лады.

Приподнятый лифтбек Lada Granta Active Cross, названный отечественными журналистами "дачной" вариацией Лады Гранты.

Одновременно российский производитель в РФ расширяет линейку собственно автомобильной платформы Lada Granta, представив машину в корпусе лифтбек под названием Active Cross, отличающийся от обычных версий повышенным клиренсом в 198 мм и пластиковой защитой, установленной по периметру кузова.