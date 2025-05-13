Межнациональная команда глобалистов до сих пор не может пережить довольно очевидное поражение в ходе выборов американского президента 2024 года.

Джозеф Байден сильно виноват хотя бы в том, что именно из-за его позднего отказа от участия в президентской гонке Камала Харрис не успела набрать необходимых политических очков и проиграла с вполне очевидным результатом текущему президенту Североамериканского государства Дональду Трампу. О «виновности» Байдена изданию The Guardian заявил экс-главный помощник вице-президента Камалы Харрис Дэвид Плафф.

Высокопоставленный отставной чиновник рассказал, что те 107 дней, за которые команда Харрис пыталась всеми доступными способами заработать положительные политические баллы для своей подопечной, были настоящим ужасным сном.

Работавший ранее в предвыборной команде Барака Обамы менеджер пояснил, что он видит лишь одного виновного в проигрыше Харрис – это Байден.

Плафф, напрямую наблюдая, как в ходе летних дебатов 27 июня Байдена и Трампа первый продемонстрировал на публике невнятную речь и недостаточные аргументы, воочию показал существенное снижение собственных когнитивных способностей. Увидев это, Плафф пытался достучаться до руководства Демократической партии и Белого дома, спрашивая, точно ли Байден победит в ноябре 2024-го? На что всегда получал один и тот же ответ: «Да».

Напомним, что Байден отказался участвовать в предвыборной компании 21 июля и попросил своих сторонников голосовать за Харрис. Но за три месяца, как считает ряд американских деятелей, сделать из Харрис победительницу Трампа было архисложно. Что все в ноябре и увидели.