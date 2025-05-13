Робототехника с двух ног врывается в реальный мир даже раньше, чем задумывалось Илоном Маском первоначально.

Американский бизнесмен и самый богатый человек на планете Земля Илон Маск представил видеоролик с танцующим роботом гуманоидного типа под названием Optimus. Кадры с двигающимся ритмично роботом размещены в личном профиле владельца компаний Tesla и Space X в социальной сети X.

Под демонстрационным видео размещена запись, предупреждающая, что видеоряд записан в режиме реального времени.

Отметим, что 4 года назад иностранный предприниматель присутствовал на премьере, когда на сцену вышел танцор, одетый в костюм гуманоидного робота, исполнивший танец. Именно эти танцевальные движения 13 мая 2025 года повторил реально работающий образец робота.

Как пояснил Маск, то что раньше смог сделать актер, теперь смог воплотить физически и обыкновенный робот.

Напомним, что первый прототип Оптимуса ценой примерно в 20 тыс. американских долларов показали публике в середине осени 2022 года. Тогда робот самостоятельно поднялся на сцену и выполнил танец. Именно три года назад Маск озвучил цифры, в которых обозначил, что через 5 или 10 лет такой робот достигнет статуса сногсшибательной машины.