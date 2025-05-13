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ФРГ готова продолжить поставки оружия Украине, если не будет заключено перемирие
В России в год в 2025-м произведут 1500 танков по данным журнала Экономист. В Германии в лучшем случае хотя бы 50 танков собрали.

   Официальный Берлин не готов останавливать поставки военной техники и различных вооружений украинской армии в случае незаключения перемирия между Украиной и Россией. Соответствующее обращение сделал новый руководитель немецкого МИД Йоханн Вадефуль. Такие слова были заявлены в рамках проходившей в столице Великобритании пресс-конференции, запись с выступления была загружена на ютуб-канал Times News.

    Вадефуль заверил, что такая позиция является достаточно популярной у немецких депутатов, заседающих в Бундестаге, добавив к сказанному, что Германия помогает не словами, а делами, направив Киеву военной поддержки на 3 млрд. евро. И как пояснил министр, если переговоры о гипотетическом заключении перемирия не стартуют, то со стороны Германии продолжатся расширенные пакеты передачи военного имущества. 

   Напомним, что Владимир Зеленский, согласился встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в ближайший четверг в Турции.

   Одновременно ряд европейских руководителей в формате требования запросили у Москвы прекращение огня с сегодняшнего дня, грозя ввести дополнительные санкции в случае отказа.

   Подчеркнем, что ЕС и без сегодняшних угроз за 3 года ввел против России всевозможные меры экономического давления, и несколько новых потенциальных десятков санкций абсолютно ничего не поменяют для Москвы.

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#военная помощь украине #германия и украина #военная помощь германии украине
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