Новый закон в "облегченной" версии начнет действовать с 1 марта 2026 года.

На рассмотрении Госдумы РФ находится закон о требованиях к уровню локализации машин, из-за чего таксистам придется использовать отечественные авто — соответствующий законопроект может быть проголосован во втором чтении в ближайший вторник. Согласно букве закона, с 2033 года начнут действовать обязательные требования к уровню локализации автомашин для работы в такси. Однако первые требования закона начнут работать уже с 1 марта 2026 года.

В более жесткой редакции законного акта которая не прошла голосование, предусматривалось выдача одобрения на работу в такси только тех легковых машин, уровень локализации которых начинается от 3200 баллов. Что в переводе на обычный язык допускало к эксплуатации только модели производства АвтоВАЗа и совсем немного моделей «Москвича» и электромашин Evolute.





В текущей редакции законодатели решили смягчить требования с введением дополнительного временного периода. До 2033 года водителям разрешено осуществлять поездки на автомобилях без соответствия критерию локализации.

Как объяснили в ГД, необходимость закона объясняется поддержкой российского автопрома и увеличению локализации легковых машин, задействованных в перевозе пассажиров.