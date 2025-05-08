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Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге до их перехода в управление «Газпромом»
Из-за того, что российские активы концерна Bosch были переданы «Газпрому» на временное управление, компания не смогла осуществить продажу своих заводов в России.

   В планы немецкой Bosch входила продажа дочерней российской компании в РФ. Речь шла о выставлении на торги «БСХ бытовые приборы». Но германский менеджмент не успел осуществить задуманное: всё дело в том, что фирма перешла под временное управление специалистов «Газпрома». Такие факты раскрылись в ходе публикации годового отчета коммерческой организации из ФРГ.

   Как указано в документе, продажа акций российского филиала немецкой фирмы стала невозможной после перехода под административное управление российского государства.

   Напомним, что в прошлом году после соответствующего президентского указа Владимира Путина стало управляться персоналом «Газпром бытовые системы». После в издании «Коммерсант» вышла новость, что управленцы «Газпрома» задумали перезапустить ставший отечественным зарубежный завод. На предприятии планируется в 2025 году организовать выпуск холодильников и стиральных машин.

   Отметим, что «БСХ Бытовые приборы» имеет регистрацию в Санкт-Петербурге с указанной в реестре деятельностью по изготовлению бытовых электроприборов. Сама компания является дочерней для ПАО «Газпром».

   В отчете немцев указано, что германские управленцы успели всё-таки продать ООО «Бош Термотехника» в Москве. Фирма продавала системы отопления, а её специалисты трудились в энергетике.  

   Известно и то, что на декабрь прошлого года Bosch контролировала три российских организации – ООО «Строительство и инвестиции», ООО «Роберт Бош» и ООО «Бош Рексрот».

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#бизнес #газпром #bosch #bosch в россии
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