Путешественников из Индии тревожит ситуация с Пакистаном.

Представители российских туроператоров проинформировали, что на 6 мая не менее 100 зарубежных туристов отказались ехать в РФ, хотя их путёвки уже были забронированы. Речь идёт о жителях Индии, опасающихся ухудшения текущей ситуации с Пакистаном. Об этом рассказывается в актуальной публикации АТОР.

Так, сотрудники Ассоциации туроператоров РФ выпустили пресс-релиз, в котором указали, что на единичном уровне часть индийских туристов начали отказываться от уже запланированных майских поездок в Россию. Одновременно пакистанские туристы по-прежнему согласны ехать в РФ для соответствующего отдыха, но самих отдыхающих из этого исламского государства крайне мало.

Подчеркнули в АТОР и то, что в основном отказываются от ближайших поездок в РФ именно группы туристов, а те путешественники, которые перемещаются в малочисленном составе, не подпадающим под групповое бронирование, свои планы в отношении поездок в Россию в мае оставили прежними.

Напомнили в АТОР и о том, максимальный туристический поток традиционно начнется с конца мая.