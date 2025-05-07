Помощь Украине в 2025 году становится для Брюсселя всё более обременительной.

В ответ на парад 9 мая в Москве официальный Киев решил пригласить высоких европейских гостей в ранге глав государств, но по тем или иным причинам важные европейские персоны отказались ехать в украинскую столицу, направив вместо себя во Львов руководителей национальных дипломатических ведомств. И, как пишет зарубежная газета Euractiv, приезд через два дня в столицу Украины больше дежурный, чем практический, тем более каких-либо положительных подвижек и решений в пользу Киева не ожидается.

Как журналисты издания написали, что крупные украинские чиновники недовольны предстоящим визитом из-за его «непрактичности». Тем более слова о «бесконечной солидарности» с Украиной представители Киева уже много раз слышали, требуя объявить о новых актах помощи, чего максимально вероятно 9 мая не произойдет.

Если США полностью выйдут из военной, финансовой, гуманитарной и медицинской помощи Украине, то самостоятельно Евросоюз поддержать украинское государство не сможет.

Вместо этого, по уточненной информации, главы МИД своих государств лишь обсудят связь ЕС и Украины и их стремление продемонстрировать консолидированную позицию по гипотетическим мирным переговорам с Россией.