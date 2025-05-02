Многие автолюбители не хотят связываться с дилерскими центрами из-за обилия предустановленного дополнительного оборудования, которое им не нужно.

Часть российских автолюбителей непременно желает, чтобы их автомобиль поставлялся не как обычно с витрины или склада представителя автобренда, а напрямую с заводского хранилища. Тема настолько популярная, что как это сделать, отечественные автофанаты постоянно спрашивают в комментариях у российских автокомпаний. Причем вал одинаковых вопросов настолько широк, что в АвтоВАЗе были вынуждены отреагировать, объяснив буквально на пальцах, можно ли приобрести модель Lada без привлечения специалистов дилерского центра.

Как оказалось, «Ладу» предсказуемо купить, обратившись напрямую на завод, нельзя. Но данный факт ни в коем случае не должен расстраивать потенциальных владельцев российской автомарки. Точно такую же машину без предустановленных дополнительных опций можно приобрести у дилера.

Для совершения такой операции надо лишь перед покупкой прийти в дилерский центр или каким-то иным способом связаться с персоналом представительства и попросить оформить предварительный договор поставки. В содержании оного как раз и включен перечень установленного оборудования. Предложили в АвтоВАЗе и альтернативный вариант: сделать выбор перед покупкой машины с онлайн-витрины.

Прокомментировали регулярный поисковый запрос российских автолюбителей и журналисты РГ. Корреспонденты издания выяснили, что предварительно установленное дополнительное оборудование не нарушает закон: дилеры вправе устанавливать на купленные напрямую у автомобильной фабрики машины модули, расширяющие заводской функционал автомобиля.