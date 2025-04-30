Самая прокачанная версия Лады станет дороже на 60 000 рублей.

Пресс-служба «АвтоВАЗа» заявила о старте продаж версий Lada Granta, оснащенных дополнительными опциями, ощутимо повышающими текущий комфорт и уровень безопасности. Об успехах собственных производственников проинформировали в свежем посте паблика «На заводе».

Согласно опубликованной информации, обновились седаны и лифтбэки линейки Club. Коснулись улучшения и машин в кузове универсал в комплектации Quest.

Как стало известно, инженеры смогли убедить руководство компании, что отказ от климатических блоков в машинах был ошибочен. Теперь в обновленных версиях климатические установки вернулись, главная опция в которых – это поддержание выбранной температуры в салоне авто. В дополнительном режиме «Авто» электронный блок устройства ещё и сам направляет потоки воздуха, как и задаёт их скорость.

Изменения в безопасности ещё более многочисленны: специалисты автобренда установили в машины сигнализацию, иммобилайзер и оснастили легковушки ПДУ с функцией центрального замка.

Проапгрейдили конструкторы и осветительные приборы: последние получили опцию задержки выключения фар. Появились в авто противотуманные фары и электроподъемные устройства, открывающие и закрывающие задние стекла. Оснащаются обновленные Гранты и круиз-контролем.

На этом уровень улучшений не остановился: добавили на заводе датчики парковки, обогреваемые передние кресла и ветровое стекло, подушки безопасности в количестве двух единиц. Улучшили в ходе модернизации стандартный пакет шумоизоляции и установили мультимедийный блок Enjoy Pro с интегрированной камерой заднего обзора.

По данным производителя самый дешевый пакет обойдется в 6900 рублей, а цена самого дорогого будет доходить до 69 000 рублей.

Соответственно самый дешевый универсал модели будет стоить самое меньшее 1 209 900 или 1 202 000 с предустановленным самым начальным пакетом. Самый дорогой с максимальным уровнем пакета вариант потенциальному покупателю обойдется в 1 232 000 рублей.

Отметим, что «стартовая» Lada Granta продается за 749 000 рублей.