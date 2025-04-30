По мнению специалистов, активизация деятельности иностранных компаний связана с улучшением отношений между Россией и США.

Американские высокотехнологичные компании Intel и Microsoft, имеющие статус корпораций, без утайки обратились к специалистам отечественного Роспатента с просьбой о регистрации собственных торговых знаков. И хотя это не говорит о 100% возвращении на российский рынок этих зарубежных компаний «прямо сегодня», с максимальной вероятностью иностранный менеджмент всё-таки надеется когда-нибудь вернуться в РФ: тем более в эпоху кризиса международной торговли пусть менее емкий при сравнении с китайским рынком отечественный участок всё же поможет облегчить потенциальный кризис в отношении внешних продаж американским корпорациям.

И, как прокомментировал событие Георгий Остапкович, занимающий должность руководителя центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, то, что «Интел» и «Майкрософт» не сидят сложа руки, а пытаются зарегистрировать свои бренды в РФ при помощи торговых знаков, прекрасная новость. В трактовке на обычный язык, соответствующие действия говорят сторонним наблюдателям и отраслевым экспертам о желании производителей электронных блоков и другой высокотехнологичной продукции когда-нибудь оказаться на российском рынке.

Так, «Интел» покинул РФ в 2022 году и до сих пор не вернулся. Продукция компании, хотя и присутствует в отечественной рознице, но продается по схеме параллельного импорта.