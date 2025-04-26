47-й президент США больше думает о текущих нуждах Соединенных Штатов, чем о заботах украинского государства.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике свежий журналистский материал газеты The New York Times, где автор публикации указал, что Украина должна получить обратно потерянные земли, в частности Крым. Американский руководитель назвал такую идею «нелепой», а издание «бесталанным».

Как пояснил свою текущую позицию президент США Truth Social, вне зависимости от того, какую сделку заключит он с Россией и Украиной, персонал из NYT всё равно будет о ней говорить в негативном ключе.





Кроме того, Дональд Трамп отметил, что в конфликте виноваты Барак Обама и Джозеф Байден, а он старается привести в порядок ситуацию, которую ему оставили.

Ранее корреспонденты из Bloomberg рассказали об идее американских правительственных чиновников передать украинскому государству в собственность Запорожскую АЭС.