А ещё Трамп хочет остаться на третий срок президента США.

Соединенные Штаты хотят от России добиться передачи Украине Запорожской атомной электростанции и части земель рядом с Харьковом. Помимо первых двух, Украина должна получить допуск к реке Днепр. О желаниях текущей вашингтонской администрации рассказывается в актуальной публикации журналистов Bloomberg.

Как пояснили зарубежные корреспонденты, в Белом доме хотят увидеть контроль Украины за ЗАЭС. Дальше Запорожскую АЭС должны курировать специалисты ядерной отрасли США, после чего начать поставки электричества как Украине, так и России. Помимо первых трёх уступок, Россия согласно требованиям США, «должна» признать суверенное право Украины на наличие национальных ВС и владение военной промышленностью.

Прокомментировали заявление «о передаче ЗАЭС третьим лицам» и в российском МИД, где отечественные дипломаты назвали такую идею абсурдом.

Отметим, что Запорожская АЭС довольно важный энергетический актив. Причем настолько важный, что в ранге самых мощных и больших в Европе, ЗАЭС занимает первое место и девятое на планете Земля. Станцию построили на южном берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар.

Первый энергоблок Запорожской АЭС запустили в 1984 году с выработкой одного миллиона киловатт-часов. Через год запустили второй блок. Спустя год и два года третий и четвертый соответственно. Пятый блок подключили и запустили летом 1989 года. Шестой блок хотели ввести в эксплуатацию в 1990 году, но Верховный Совет УССР заблокировал решение. И лишь спустя три года блокирующий мораторий отменили. По итогу финальный энергоблок сделали рабочим лишь в 1995 году.