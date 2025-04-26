По официальной версии во всем виновато аварийное отключение электричества в дата-центре De Novo.

Украинские онлайн-сервисы, отвечающие за работу ключевой инфраструктуры, внезапно остановились в ходе крупного утреннего сбоя 26 апреля. В ходе большой аварии перестала действовать платформа «Новая почта», отвечающая за большинство доставок. По данным нардепа Верховной Рады, Украины Александра Федиенко, в ходе сбоя вышли из строя службы такси и службы онлайн-банкинга. Серьёзные трудности в работоспособности наблюдались в Apple Pay и Google Pay. Дошло до того, что в крупнейшем на Украине киевском метро остановились турникеты.

Отметим, что предшествовал массовому аварийному событию выход статьи иностранного агентства Bloomberg, чьи журналисты первыми сообщили, что США поставили на паузу помощь украинским военным и гражданским чиновникам в устойчивости национальной системы к внешним кибератакам.

По данным американских корреспондентов, часть оборудования, необходимого для защиты критической информационной структуры Украины, так и не была доставлена в страну. Тоже самое касается и установки специализированного защитного ПО, которое по итогу в необходимом количестве так и не удалось интегрировать на местах.









Прокомментировал событие с нарушением критической информационной инфраструктуры Украины главный управляющий De Novo Максим Агеев. Ведь именно дата-центр De Novo является основным провайдером местных облачных сервисов.

По сообщению гендиректора, ранним утром в здании с оборудованием осуществлялась плановая замена блоков бесперебойного питания. Из-за этого аварийно включилась в работу система автопереключения питания. Как только процесс оказался запущен, сразу остановился доступ как к АКБ, так и к генераторам.

Авария длилась меньше 15 минут, но этого времени хватило, чтобы нарушить нормальную работу оборудования клиентских организаций и облачных хранилищ на несколько часов.